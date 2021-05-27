Лжесотрудник ФСБ и майор полиции пытались выманить 5 млн рублей у петербуржца

В Петербурге задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника ФСБ и его сообщника. Злоумышленники требовали от бизнесмена 5 млн рублей за прекращение расследования несуществующего уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности по городу и Ленобласти.

По предварительным данным, задержанные мужчины пытались получить деньги от местного предпринимателя, прикрываясь необходимостью передачи денежных средств сотрудникам ФСБ России», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщником лжесотрудника спецслужбы оказался действующий оперуполномоченный полиции, который носит звание майора.

Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении подозреваемых по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве лжесотрудник банка украл у пенсионерки 2,5 млн рублей.