В ООН предсказали рекордно теплый год

Метеорологи ожидают рекордно теплый год в ближайшие пять лет, сообщается в докладе, распространенном Всемирной метеорологическая организацией, являющейся структурой ООН. Об этом сообщает Axios.

По данным организации, по меньшей мере один год в период с 2021 по 2025 с вероятностью 90% станет «самым теплым». При этом в каждый год этого промежутка средняя температура на поверхности суши превысит показатели доиндустриальной эпохи по меньшей мере на 1°С, а в один из годов с вероятностью в 40% – на 1,5°С.

Как отметил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, повышение температуры является «еще одним тревожным сигналом о том, что миру необходимо ускорить выполнение обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что температура Земли в 2020 году достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет. По его словам, прошлый год установил рекорд по количеству климатических катаклизмов и экстремальных погодных условий в различных регионах.