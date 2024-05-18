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Израиль и ХАМАС пристановили переговоры по обмену пленными

Kan: переговоры между Израилем и ХАМАС по обмену пленными приостановлены

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Ahmed Zakot/Reuters

Переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС об обмене пленными приостановлены из-за противоречий сторон. Об этом сообщает телерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.

По данным собеседника, Египет и Катар, выступающие в качестве посредников, главным условием называли окончание боевых действий в обмен на освобождение израильских заложников. Разноглася же были вызваны расхождением сторон в отношении термина «конец войны» и отказа Израиля от освобождения некоторых террористов, на чем наставал ХАМАС.

«Египет и Катар поддержали позицию ХАМАС, которая не позволяет договорится с Израилем», — считают источники.

До этого палестинское движение ХАМАС заявило, что диалог с Израилем приостановлен из-за действий ЦАХАЛ в Рафахе. В заявлении движения говорилось, что ХАМАС не выходил из переговорного процесса и не останавливал его, однако огонь, открытый армией Израиля в Рафахе, завел обсуждение в тупик.

Ранее Израиль предупредил США, что переговоры с ХАМАС могут быть сорваны из-за паузы в поставках оружия.

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