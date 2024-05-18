В «Крыльях Советов» признали слабость «Зенита»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что петербургский «Зенит» в нынешнем сезоне выглядит слабее, чем в прошлом. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мне бы хотелось, чтобы наш футбол развивался, становился сильнее и интереснее. В первом круге отлично сыграл «Краснодар», мы не можем это игнорировать. При этом в каких-то матчах для меня, безусловно, сильнее всех был «Зенит». Но в этом году он стал слабее прошлогоднего, это факт. Я бы хотел, чтобы все то, что у нас в чемпионате есть веселое и интересное, пошло на пользу развитию и популяризации футбола. Чтобы мы больше говорили о положительных моментах, а не собирали негатив. Наш футбол на самом деле не такой слабый, как о нем принято считать», — заявил Личка.

Матч состоялся в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Фабиан Бальбуэна, который оформил дубль, Бителло и Муми Нгамалё. Единственный гол самарцев оформил Юрий Горшков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 56 очков и на пять баллов опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков. Однако и петербургский клуб, и «быки» матч 29-го тура еще не сыграли.

Ранее сообщалось, что только пять матчей последнего тура РПЛ пройдут с VAR.