Легенда «Локомотива» заявил, что Джикия нужен команде

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия заявил, что Георгий Джикия, который покинет московский «Спартак» после текущего сезона, нужен красно-зеленым, передает «Спорт-Экспресс».

«Джикия нужен «Локомотиву». А почему нет? Сильный защитник», — сказал Джанашия.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Защитник в текущем сезоне сыграл всего в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), проводя на поле в среднем по 66 минут. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 10 марта в матче против воронежского «Факела» (0:2). В Кубке страны в последний раз Джикия играл против петербургского «Зенита» 17 апреля.

Контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года. В одном из интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был уволен 14 апреля.

Ранее «Динамо» выразило желаниезило желание подписать контракт с Джикией.