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Филипп Киркоров решил возобновить бизнес на фоне ликвидации фирмы

Певец Филипп Киркоров отменил процесс ликвидации одной из своих компаний

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров решил возобновить деятельность своей компании «Филипп Киркоров Корпорейшн». Об этом пишет kp.ru.

Певец обладает 90% долей активов в этой компании еще с 2019 года, однако в апреле Федеральная налоговая служба заблокировала счета фирмы, которая занимается деятельностью в области исполнительных искусств. Тем не менее недавно статус компании сменился на «действующий». Как пишет СМИ, это может означать, что Киркоров вновь решил заняться бизнесом и оплатил возможные долги перед ФНС.

Сейчас артист находится в активной стадии судебных тяжб с певицей Любовью Успенской. Он потребовал от Успенской опровергнуть слова о его женоненавистничестве, которыми она якобы «пыталась опорочить честь и достоинство», и выплатить ему многомиллионную компенсацию. В ответ Успенская в одном из постов в социальных сетях предложила Киркорову деньги на новые брюки и призвала его спуститься к народу.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева даст первый концерт после инцидента с номером в Кремле.

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