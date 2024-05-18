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Роза Сябитова рассказала, как поднимает себе самооценку: «Гордись, ты молодец»

Сваха Роза Сябитова призналась, что гордится своим домом и участком

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в разговоре с «Телесемь» рассказала, как поддерживает в себе самооценку.

«Когда у меня начинает самооценка падать, выхожу на балкон и говорю себе: «Глянь на богатства свои, Сябитова. Кто это все сделал?» А если и это не работает, смотрю видео, где пустой участок и трава выше головы: «Вот какими были твои 30 соток — целина, и посмотри, что сейчас. Это все плоды твоего труда. Поэтому гордись, Сябитова, ты молодец», — подчеркнула телеведущая.

Сваха призналась, что вначале построила себе гостевой дом, чтобы оттуда следить и управлять процессом строительства. Она вложила массу усилий в стройку родового поместья, тщательно облагородила сад. Сябитова призналась, что у нее в планах еще обустройство детской площадки, создание поля для мини-гольфа и катка.

Недавно Роза Сябитова не поддержала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о создании специального отдела на портале «Госуслуги» для знакомств.

Ранее Паша Техник рассказал о трудностях воспитания сына.

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