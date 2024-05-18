Разведка Китая раскрыла шпионаж в космическом секторе

Главное разведывательное управление Китая сообщило о выявлении нескольких случаев шпионажа в космической сфере за последние годы. Об этом пишет South China Morning Post, опираясь на данные министерства государственной безопасности КНР.

Отмечается, что министерство «раскрыло многочисленные случаи шпионажа в аэрокосмическом секторе, разоблачив гнусные действия спецслужб некоторых стран». Подчеркивается, что утечка данных предотвращена.

«Некоторые страны рассматривают нашу страну как главного конкурента в космической сфере и не жалеют усилий, чтобы сдержать и подавить нас», — сказано в заявлении.

Конкретные страны, которые Пекин обвиняет в воровстве космических секретов, не называются.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты планируют развернуть на земле и в воздухе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки, которые способны также нападать на вражеские космические аппараты.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай намерены перспективно сотрудничать в космосе.