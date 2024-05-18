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«С очень некрасивым концом»: Анна Калашникова о Шаляпине после расставания

Певица Анна Калашникова заявила, что у романа с Шаляпиным был некрасивый конец

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Модель и блогер Анна Калашникова рассказала kp.ru о разрыве с певцом Прохором Шаляпиным.

«Мы с Прохором расстались еще в 2016 году, столько воды утекло и обидно, что люди до сих пор делают акцент на этой истории. Но, с одной стороны, это круто. Мне очень приятно, что зрители помнят нас по этим теплым эфирам. И судя по тому, что у нас происходило, это была действительно красивая история, но с очень некрасивым концом», — призналась Калашникова.

По словам модели, сейчас они с исполнителем состоят в хороших отношениях. Калашникова заявила, что они с Шаляпиным совсем разные, хотя у них и были яркие и теплые отношения. Она отметила, что в разные периоды жизни исполнитель проявлял к ней неподдельный интерес и оказывал поддержку. Сейчас звезды, по словам Калашниковой, они с певцом стали друг другу «как родные».

Недавно Анна Калашникова посоветовала Нюше переключить внимание на другие сферы жизни после развода. По мнению певицы, коллеге нужен сильный мужчина, который уже полностью реализовал себя в профессиональном плане.

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