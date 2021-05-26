Польша не запрещала самолету «Белавиа» входить в воздушное пространство страны

Польское агентство воздушного судоходства не запрещало самолету «Белавиа», следующему по маршруту из Минска в Барселону, вхождение в польское воздушное пространство. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря агентства Павла Лукашевича.

Однако он уточнил, что самолет был предупрежден о возможных сложностях при пересечении воздушного пространства Франции.

По словам Лукашевича, доказательством того, что Польша не запрещала полеты самолетов «Белавиа», служит тот факт, что в варшавском аэропорту только что приземлился другой самолет этой авиакомпании из Минска.

При этом представитель Польского управления гражданской авиации уточнила, что допуск самолетов в воздушное пространство не в их компетенции, поэтому регулятору не известно, почему рейс авиакомпании «Белавиа» по маршруту Минск — Барселона летает кругами у польской границы.

«Управление гражданской авиации не занимается допуском или не допуском самолетов. Я вижу самолет сейчас. Самолет сейчас двигается в направлении Польши. Я не знаю, почему он летает кругами», — сказала представитель Польского управления гражданской авиации.

Она также подчеркнула, что в данный момент готовится к посадке самолет «Белавиа» из Минска в Варшаву и летит самолет из Амстердама в Минск.

Ранее стало известно, что Франция не позволила самолету «Белавиа» пересечь свое воздушное пространство.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.