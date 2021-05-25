Врачи запретили Фургалу участвовать в судебных процессах

Врачи следственного изолятора «Лефортово» запретили хабаровскому экс-губернатору Сергею Фургалу участвовать в судебных процессах, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Карапетяна.

«Врачи СИЗО «Лефортово» на прошлой неделе запретили нашему подзащитному участвовать в следственных действиях, а также в судебных заседаниях, в том числе по видео-конференц-связи», — рассказал представитель защиты.

По его словам, такое решение связано с «крайне неудовлетворительным» состоянием здоровья бывшего губернатора после выписки из больницы СИЗО «Матросская тишина».

Адвокат добавил, что с момента прибытия в СИЗО «Лефортово» Фургал находится под присмотром врачей, в ближайшие дни планируется провести ему полное медицинское обследование с вывозом в городскую поликлинику.

В апреле текущего года бывший губернатор Хабаровской области был госпитализирован в больницу следственного изолятора «Матросская тишина» с новой коронавирусной инфекцией. До этого сам Фургал сообщал о наличии проблемы со здоровьем.

Фургала задержали 9 июля 2020 года по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника, на данный момент срок ареста продлен до до 8 июня 2021 года.

По версии следствия, бывший губернатор был организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. В СК также отметили, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников.