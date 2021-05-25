Скворцова: у переболевших COVID-19 стали чаще возникать осложнения

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что у перенесших коронавирус стали чаще появляться осложнения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений», — сказала она, выступая на конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что каждый четвертый переболевший коронавирусом сталкивается с осложнениями.

Позже в Роспотребнадзоре назвали симптомы тяжелого течения COVID-19 у детей.

По последним данным, в России выявлено 5 009 911 случаев коронавируса, умер 118 801 человек, выздоровели 4 624 212.