Индийский медик заявил об обнаружении «желтой плесени»

Врач из индийского штата Уттар-Прадеш обнаружил у одного из пациентов сразу три вида плесени — желтую, черную и белую. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По его данным, пациент два месяца лечился от коронавируса, но четыре дня назад одна сторона его лица начала опухать, также началось кровотечение из носа. Медицинское обследование выявило заражение грибковой инфекцией.

«После эндоскопии мы выяснили, что он заразился тремя видами грибков — черным, белым и желтым. Желтый гриб обычно встречается у рептилий. Я впервые обнаружил это в человеке», — рассказал отоларинголог Б. П. Тяги.

Ранее сообщалось, что на фоне эпидемии «черной плесени» в Индии появилась инфекция «белая плесень». Отмечается, что четыре случая, связанных с белой грибковой инфекцией, были зарегистрированы в штате Бихар на востоке Индии, который сейчас борется с разрушительной вспышкой COVID-19. Среди погибших — врач, работающий на передовой.

Ранее сообщалось, что индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как «черная плесень».