Посол раскритиковал недопуск в ЕС привитых «Спутником V» россиян

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что отсутствие регистрации в Евросоюзе российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» не может быть тормозящим фактором для беспрепятственных поездок граждан РФ в европейские страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что правительство Австрии с 19 мая отменило обязательный карантин по коронавирусной инфекции для прибывающих из большинства стран ЕС и ряда третьих стран. При въезде будет необходимо иметь сертификат о вакцинации. В качестве подтверждения принимается вакцина, допущенная Европейским агентством по лекарственным средствам или успешно прошедшая соответствующий процесс ВОЗ.

«Усматриваю принципиальное противоречие между стремлением правительства Австрии продвигаться к открытию прямого регулярного авиасообщения и притоку российских туристов с одной стороны, и последними заявлениями минздрава Австрии, по сути увязывающего свободу передвижения исключительно с вакцинацией прививками, допущенными медицинским агентством ЕС ЕМА, — с другой», — сказал он.

По словам Любинского, данная позиция не имеет ничего с эффективностью российской вакцины «Спутник V» и «не может быть тормозящим фактором для беспрепятственных поездок россиян в европейские страны».

Ранее глава комитета по гражданским свободам в Европарламенте Хуан Фернандо Лопез Агиляр назвал дату вступления в силу цифрового коронавирусного сертификата.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавирусной инфекции: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».