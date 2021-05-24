Белоруссия и Латвия заявили о взаимной высылке дипломатов

Минск заявил, что Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом, связанным с государственным флагом республики в Риге. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей напомнил, что ранее посла Латвии пригласили в МИД Белоруссии «в связи с оскорблением в Риге государственного флага страны», ему заявлен протест. Минск также потребовал от Риги провести расследование, принести извинения и вернуть на место государственный флаг Белоруссии.

В ответ на это Латвия заявила, что предпримет аналогичные меры.

«В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений», — говорится в сообщении МИД.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что на чемпионате мира по хоккею, который проходит в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Стакис объяснил это решение тем, что считает государственный символ Белоруссии поддерживающим терроризм.

Инцидент с флагом произошел на фоне задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеге.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.