В России появился прототип вакцины против птичьего гриппа

Российский государственный научный центр «Вектор» создал прототип вакцины против птичьего гриппа A (H5N8). Об этом заявил глава учреждения Ринат Максютов во время выступления на марафоне «Новое знание» в Новосибирске.

«Если мы говорим о том варианте H5N8, который впервые инфицировал человека... в марте методами обратной генетики нами был получен вакцинный штамм против данного вируса H5N8», — сказал специалист.

По его с ловам, в будущем, если такая задача будет поставлена, будет начато производство упоминаемой вакцины за счет существующих производственных мощностей и вакцинного штамма.

20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвердили первый случай инфицирования человека новой разновидностью вируса птичьего гриппа H5N8.

В дальнейшем Попова выразила предположение, что новый птичий грипп будет передаваться от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также оценила риск передачи нового птичьего гриппа в России.