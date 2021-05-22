Увеличилось число погибших при ЧП в коллекторе под Таганрогом

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На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021... На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021...
На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021...
Пресс-служба МЧС по Ростовской области

Число погибших при аварии в коллекторе под Таганрогом в Ростовской области увеличилось до 11. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Андрея Лисицкого.

Накануне сообщалось о 10 жертвах ЧП и пяти пострадавших, находящихся в реанимации.

По словам Лисицкого, еще один пострадавший скончался в больнице.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной ЧП на очистных сооружениях, в результате которого погибли рабочие, стало несоблюдение техники безопасности.

ЧП произошло 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.