Увеличилось число погибших при ЧП в коллекторе под Таганрогом

Число погибших при аварии в коллекторе под Таганрогом в Ростовской области увеличилось до 11. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Андрея Лисицкого.

Накануне сообщалось о 10 жертвах ЧП и пяти пострадавших, находящихся в реанимации.

По словам Лисицкого, еще один пострадавший скончался в больнице.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной ЧП на очистных сооружениях, в результате которого погибли рабочие, стало несоблюдение техники безопасности.

ЧП произошло 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.