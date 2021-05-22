11 погибших: последствия ЧП в коллекторе под Таганрогом
Число погибших при аварии в коллекторе под Таганрогом в Ростовской области увеличилось до 11. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Андрея Лисицкого. Накануне сообщалось о 10 жертвах и пяти пострадавших, находящихся в реанимации. По словам Лисицкого, еще один пострадавший скончался в больнице.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной ЧП на очистных сооружениях, в результате которого погибли рабочие, стало несоблюдение техники безопасности.
ЧП произошло 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
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