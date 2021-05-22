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11 погибших: последствия ЧП в коллекторе под Таганрогом

Число погибших при аварии в коллекторе под Таганрогом в Ростовской области увеличилось до 11. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Андрея Лисицкого. Накануне сообщалось о 10 жертвах и пяти пострадавших, находящихся в реанимации. По словам Лисицкого, еще один пострадавший скончался в больнице.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной ЧП на очистных сооружениях, в результате которого погибли рабочие, стало несоблюдение техники безопасности.

ЧП произошло 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Сотрудник следственного комитета РФ во время работы на месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, 21 мая 2021 года Сотрудник следственного комитета РФ во время работы на месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, 21 мая 2021 года
Сотрудники следственного комитета РФ и полиция во время работы на месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, 21 мая 2021 года Сотрудники следственного комитета РФ и полиция во время работы на месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, 21 мая 2021 года
На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021 года На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021 года
Автомобили скорой помощи и МЧС РФ у очистных сооружений канализации в Ростовской области, где произошла авария, 21 мая 2021 года Автомобили скорой помощи и МЧС РФ у очистных сооружений канализации в Ростовской области, где произошла авария, 21 мая 2021 года
На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021 года На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021 года
Сотрудники следственного комитета РФ во время работы на месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, 21 мая 2021 года Сотрудники следственного комитета РФ во время работы на месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, 21 мая 2021 года
На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021 года На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021 года
Сотрудник следственного комитета РФ во время работы на месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, 21 мая 2021 года Сотрудник следственного комитета РФ во время работы на месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, 21 мая 2021 года
Очистные сооружения канализации под Таганрогом в Ростовской области, где произошла авария, 21 мая 2021 года Очистные сооружения канализации под Таганрогом в Ростовской области, где произошла авария, 21 мая 2021 года
Сотрудники следственного комитета РФ и полиция во время работы на месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, 21 мая 2021 года Сотрудники следственного комитета РФ и полиция во время работы на месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, 21 мая 2021 года
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Сотрудник следственного комитета РФ во время работы на месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, 21 мая 2021 года
Сотрудники следственного комитета РФ и полиция во время работы на месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, 21 мая 2021 года
На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021 года
Автомобили скорой помощи и МЧС РФ у очистных сооружений канализации в Ростовской области, где произошла авария, 21 мая 2021 года
На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021 года
Сотрудники следственного комитета РФ во время работы на месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, 21 мая 2021 года
На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021 года
Сотрудник следственного комитета РФ во время работы на месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, 21 мая 2021 года
Очистные сооружения канализации под Таганрогом в Ростовской области, где произошла авария, 21 мая 2021 года
Сотрудники следственного комитета РФ и полиция во время работы на месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, 21 мая 2021 года
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