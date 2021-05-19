В Турции прокомментировали возможность возобновления авиасообщения с Россией

В министерстве культуры и туризма Турции оценили возможность возобновления авиасообщения с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком ведомстве.

«То, что Турция не смогла убедить Россию возобновить полеты, не является новостью, подтвержденной нами. Переговоры между двумя странами продолжаются. Делегация из России прибудет в Турцию, после чего россияне примут решение. Речь не идет о том, что кто-то кого-то не может убедить», — отметил собеседник агентства.

По его словам, на сегодняшний день страны еще не делали официальных заявлений о возможной дате возобновления полетов.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные турецкие чиновники при посещении Москвы не смогли договориться с российским правительством о возобновлении авиасообщения в полном объеме 2 июня. Запрет на выполнение авиарейсов могут снять не раньше середины июня.

12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.