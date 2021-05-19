Bloomberg назвал возможные сроки возобновления полетов из России в Турцию

Высокопоставленные турецкие чиновники при посещении Москвы не смогли договориться с российским правительством о возобновлении авиасообщения в полном объеме 2 июня. Запрет на выполнение авиарейсов могут снять не раньше середины июня, передает Bloomberg со ссылкой на членов турецкой делегации.

До этого появилось информация, что в российскую столицу прибыла делегация из Турции во главе с министром культуры и туризма Мехметом Эрсоем, представителем президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагимом Калином и другими чиновниками. Предполагалось, что турецкая сторона договорится с РФ об отмене ограничений на перелеты после 1 июня.

После визита в Москву Калин отметил, что стороны договорились о шагах, требующихся для начала полетов на курорт из России. По его словам, сроки возобновления полетов определят в скором времени.

Один из чиновников, который знал о переговорах, уточнил, что самой ранней датой может быть 15 июня.

12 апреля российский оперативный штаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

Ранее авиакомпания S7 отменила все рейсы в Турцию до конца летнего сезона.