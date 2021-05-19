СМИ: страны ЕС разрешили въезд полностью привитых туристов

Государства, являющиеся членами Евросоюза, смогли достичь соглашения о разрешении въезда на территорию сообщества полностью привитых туристов. Об этом сообщается в Twitter Agence France-Presse.

Информацию об открытии границ для вакцинированных против коронавирусной инфекции подтвердили источники в ЕС.

Предполагается, что тема открытия международных границ и связанных с ней сертификатов о вакцинации от COVID-19 будет одной главных на экстренном саммите глав государств и правительств Евросоюза. Встреча планируется 25 мая.

Ранее стало известно, что Греция начнет принимать привитых «Спутником V» туристов. Об этом сообщил министр туризма страны Харис Теохарис .

Кроме того, ЕС приступил к испытаниям системы сертификатов вакцинации от COVID-19. На этом этапе в эксперименте примут участие 17 стран Евросоюза из 27. В зеленом цифровом пропуске будет три блока информации: о вакцинации одобренными в ЕС препаратами, о последних ПЦР-тестах и о случаях заражения коронавирусом