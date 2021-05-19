В Москве в среду ожидается до +27°С

Синоптики пообещали, что в Москве в среду, 19 мая, будет до +27°С. В столице ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +25...+27°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +14...+16°С. Будет дуть юго-восточный и южный ветер со скоростью 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 742 мм рт. ст., а ночью — 741 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.