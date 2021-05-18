В Московской области военный попал под колеса грузовика. Об этом сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы Западного военного округа, 17 мая в воинской части в Московской области водитель автомобиля «Урал» не справился с управлением и совершил наезд на военнослужащего, открывающего ворота для пропуска транспортного средства через контрольно-пропускной пункт.

Военного оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили необходимую медицинскую помощь, но он скончался от полученных травм. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 16-летнего подростка будут судить по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» после того, как он сбил сотрудника ДПС и протащил его 500 метров на капоте. Знакомая юноши рассказала «Газете.Ru», что школьник давно купил эту машину и долгое время ее реставрировал, а в день происшествия решил протестировать автомобиль.