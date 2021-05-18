В Красноярском крае трое подростков предстанут перед судом за подготовку терактов

В Красноярском крае трое 15-летних подростков предстанут перед судом за попытку совершить теракт. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Согласно информации следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года молодые люди, жители города Канск, объединились в группу, чтобы в дальнейшем заниматься террористической деятельностью. Они самостоятельно изготавливали взрывчатые вещества и устройства, которые потом использовали в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

По данным УФСБ, подросткам вменили прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности; четыре эпизода изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору; три эпизода незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

В ближайшее время уголовное дело в отношении них будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что жителя Новосибирска приговорили почти к 9 годам колонии за финансирование терроризма.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая нападавший был арестован на два месяца.