В Адлере спор из-за парковки закончился дуэлью

В курортном городе Адлер спор двух групп туристов из-за парковочного места перерос в стрельбу из травматического оружия, сообщает Mash.

Отмечается, что участники конфликта не смогли договориться и решили, что парковочное место получит тот, кто победит в ходе «дуэли». В результате стрелявшие получили травмы головы.

По данным kp.ru, полицию на место ЧП вызвали очевидцы инцидента.

«По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство»», — рассказали изданию в УВД Сочи.

Также уточняется, что за последние несколько дней это уже второй случай массовой драки со стрельбой в Адлере. 14 мая на Бакинской улице конфликт между туристами закончился дракой и стрельбой из автоматического оружия.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за выдачей оружия.