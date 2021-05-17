Суд оправдал экс-майора МВД Дымовского по делу о перевозке тротила

Суд Новороссийска оправдал бывшего сотрудника милиции Алексея Дымовского, которого обвиняли в в незаконном обороте взрывчатых веществ, сообщает издание Baza.

В октябре 2019 года Дымовский был задержан сотрудниками полиции, которые при досмотре его автомобиля обнаружили в багажнике шесть килограмм тротила. Сам экс-милиционер тогда заявил, что вез взрывчатку в полицию, чтобы сдать опасное вещество.

Дымовский объяснил, что узнал о местонахождении взрывчатки от коллеги. Он рассказал Дымовскому, что сотрудники одного из местных отделов, во время краевой проверки, выбросили содержащиеся на хранении улики. Среди «ликвидированных» улик была взрывчатка, боеприпасы и наркотические вещества.

Экс-майор собирается подать апелляцию и потребовать компенсацию за 10 месяцев, проведенные в СИЗО.

Ранее Дымовского обвиняли в призывах к экстремистской деятельности.