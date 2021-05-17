Путин поручил кабмину представить идеи по развитию инфраструктуры детских лагерей

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны до 1 ноября текущего года предоставить предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей в стране. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить проведение мероприятий по подготовке и осуществлению летней оздоровительной кампании для детей, а также представить предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей», — говорится в сообщении.

Ответственным за исполнение поручения глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее Минпросвещения перечислило антитеррористические требования для детских лагерей.

В понедельник, 17 мая, Мишустин заявил, что кабмин утвердил требования к антитеррористической безопасности детских лагерей и баз отдыха.