Минпросвещения перечислило антитеррористические требования для детских лагерей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство России утвердило требования к антитеррористической безопасности детских лагерей и баз отдыха.

Согласно ведомству, теперь во всех детских лагерях на территории страны должен будет действовать пропускной режим, также лагеря должны быть оснащены тревожной кнопкой, схемой эвакуации и планом действий при возникновении ЧС.

По меньшей мере четыре раза в день необходимо проводить осмотр на территории и во всех зданиях лагеря.

Обязательно также проведение антитеррористических учений.

Как указывает Минпросвещения, лагеря разделят на четыре категории в зависимости от числа отдыхающих и уровня безопасности в регионе (базовая — 4-я)

В лагерях третьей категории помимо прочего будут еще видеонаблюдение, охранные сигнализации и металлоискатели, во второй — контрольно-пропускные пункты, первой — особая система охраны (сотрудники ЧОП, Росгвардии или ведомственной охраны).

При этом в ведомстве подчеркнули, что новые требования не касаются лагерей под охраной сотрудников Росгвардии, лагерей, организованных школами во время каникул и турслетов, спортивных соревнований и сборов продолжительностью до одной недели.