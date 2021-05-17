В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, предупреждение о сильной жаре с температурой воздуха 30 градусов действует с 11.00 17 мая до 18.00 17 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Центральной России индекс ультрафиолетового излучения будет достигать опасной для кожи и глаз отметки 6-7. Повышенный уровень излучения ожидается в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. В Центральной России, в Сочи и Владивостоке индекс достигнет отметки в 8 единиц.

Синоптик добавил, что в Северо-Кавказском федеральном округе также ожидаются высокие индексы ультрафиолетового излучения. Кроме того, опасно высокий индекс ожидается на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, юге Хабаровского края и в Приморском крае, добавил Вильфанд.