В Москве в понедельник ожидается до +30°С

Синоптики пообещали, что в Москве в понедельник, 17 мая, будет до +30°С. В столице будет переменная облачность, в основном без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +28...+30°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +16...+18°С. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст., а ночью — 745 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.