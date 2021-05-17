В Торонто неизвестный устроил стрельбу, есть погибшие

Один человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в канадском Торонто, которую неизвестный открыл по автомобилю. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на полицию города.

«Сообщается, что мужчина вышел из машины и начал стрелять... Офицеры обнаружили пятерых пострадавших... один из пострадавших скончался от полученных ран», — говорится в сообщении

Отмечается, что в близлежащих зданиях обнаружены след от попадания пуль.

Стрелявший скрылся с места инцидента на черном автомобиле.