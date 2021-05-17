В Петербурге задержали юношей, сбивавших прохожих на электросамокате

close Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Следователи задержали двух юношей, которые на электросамокате сбивали прохожих в центре Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении на

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК России (Хулиганство).

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления следователями совместно с сотрудниками полиции задержаны молодые люди в возрасте 21 года и 20 лет. Один из фигурантов является студентом вуза. Следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 13 мая подозреваемые вместе со своими знакомыми, катаясь на электросамокатах по пешеходному тротуару на Невском проспекте, столкнулись с мужчиной и скрылись с места происшествия. Затем около 02:00 14 мая подозреваемые у одного из домов по Невскому проспекту наехали на мужчину, после чего с соучастниками избили его.