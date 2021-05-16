Появились новые детали в деле о краже из самолета «Судного дня»

Следователи продолжают расследование по уголовному делу о краже из «самолета судного дня» Ил-80, стоявшего на аэродроме Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК). Об этом сообщает ТАСС.

«Назначены дополнительные экспертизы по делу, в ходе которых будут исследованы вещественные доказательства, которые были изъяты на месте преступления», — сказала адвокат обвиняемого по делу Ольга Бояркина.

По данным юриста, следователи выяснили, что отпечатки следов с места преступления не соответствуют отпечаткам следов обуви ее подзащитного Жоры Хачунца, которого обвиняют в совершении кражи.

Ранее сообщалось, что из «самолета Судного дня» пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков. В ходе расследования внутри самолета были обнаружены отпечатки пальцев и следов обуви предполагаемых преступников. По факту кражи имущества из этого воздушного судна было возбуждено уголовное дело.