Липецкий губернатор обратится в Совфед после ДТП с сенатором Королевым

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обратится в Совет Федерации после ДТП с участием сенатора от региона Олега Королева.

«На основании результатов проверок, согласно процедуре, Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королева к ответственности. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение в Совет Федерации», — написал он на своей странице в Instagram.

Артамонов добавил, что материалы полиции о фактах нарушения правил дорожного движения Королевым направлены в областную прокуратуру. Также в известность поставлена Генпрокуратура России.

Глава региона отметил, что соблюдение правил и законов — обязанность каждого гражданина, вне зависимости от занимаемой должности.

Ранее в сети распространялось видео, на котором член Совета Федерации, бывший губернатор Липецкой области Олег Королев в якобы нетрезвом состоянии ехал по Липецку за рулем Lexus со спущенными колесами. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машина врезалась в дорожный знак.

Комментируя эту информацию, сам Королев объяснил, что был трезвым, и во время вождения у него возникли проблемы со здоровьем.

Позже очевидцы рассказали подробности «пьяной езды» сенатора в Липецке.

По факту произошедшего МВД организовало проверку.