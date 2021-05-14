Ректор ТИСБИ рассказала об особенностях поведения Галявиева и совершившем суицид студента

Ректор Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ) Нэлла Прусс рассказала о том, как во время обучения в колледже при ТИСБИ вели себя покончивший с собой год назад 17-летний Данил А. и Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу 11 мая в одной из школ в Казани. Видеоинтервью с ректором опубликовано в Telegram-канале РИА «Новости».

По ее словам, поведение молодых людей в корне отличалось. В отличие от Данила, Ильназ всегда был спокойным, не участвовал в каких-либо конфликтах. Она выразила уверенность в том, что он мог устроить стрельбу в школе только под чужим влиянием. При этом она добавила, что Данил вел себя агрессивно, грубил людям.

«[Данил] не хотел учиться, отчислился, потому что не хотел учиться. Уехал к отцу в деревню и там покончил с собой. И его мать сказала, что она до сих пор поддерживает отношения с куратором группы. Она больше всего возмущена тем, что правоохранители не довели до конца расследование. Она обнаружила телефон, который не запросили правоохранители и нашла там «синего кита», — рассказала Прусс.

Ранее ректор сообщила журналистам, что полтора года назад от Галявиева съехала его семья. Прусс выразила удивление относительно того, почему никто не заинтересовался этим моментом.

До этого мать бывшего студента колледжа при ТИСБИ рассказала, что ее пригласили к следователям по закрытому делу о самоубийстве ее 17-летнего сына, в этом учреждении учился Галявиев.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.