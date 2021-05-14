Ректор ТИСБИ рассказала, что от напавшего на казанскую школу съехала семья

Ректор Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ) Нэлла Прусс рассказала о том, что полтора года назад от напавшего на казанскую школу Ильназа Галявиева съехала его семья. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все было нормально. Мы не можем одного понять: полтора года назад от него съехала семья, и почему сегодня никто не интересуется его семьей? Почему семья съехала?» — сказала женщина журналистам.

Она также уточнила, что молодой человек учился в колледже ТИСБИ, но в апреле текущего года из-за академической задолженности был отчислен.

Ранее староста группы в ТИСБИ рассказал, что Галявиев предлагал одногруппнику вступить в секту.

До этого мать бывшего студента колледжа при ТИСБИ рассказала, что ее пригласили к следователям по закрытому делу о самоубийстве ее 17-летнего сына, в этом учреждении учился Галявиев.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.