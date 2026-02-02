Размер шрифта
Европу предупредили о последствиях ядерных планов по сдерживанию России

Финский политик Мема раскритиковал планы Германии заполучить ядерное оружие
Министерство обороны РФ

Позиция России по ненападению на европейские страны может резко измениться, если они не откажутся от планов по созданию ядерного оружия. Такое мнение выразил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя в соцсети X стремление Германии разработать ядерное оружие.

«Подобные глупости часто можно услышать от лидеров ЕС. Швеция и Финляндия также обсуждают совместный ядерный план в надежде сдержать Россию», — написал Мема.

По словам политика, власти западных стран регулярно запугивают население мнимой угрозой, которая якобы исходит от России. Мема подчеркнул, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерное оружие чрезвычайно опасно для всего человечества. При этом он добавил, что если речь пойдет о судьбе страны, ни у кого не должно быть сомнений, что Россия применит его.

Медведев также признался, что, будучи президентом, он был бы морально готов нажать на ядерную кнопку, если придется.

Ранее в Госдуме заявили, что в переводе стрелок Часов Судного дня виноваты и США, и Россия.
 
