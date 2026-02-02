Названа неочевидная причина храпа и остановок дыхания во сне

Дефицит витамина D может ослаблять мышцы верхних дыхательных путей, усиливать воспаление и тем самым способствовать храпу и развитию легкой формы апноэ сна. Об этом рассказал кардиоанестезиолог и эксперт в области общественного здравоохранения Джагадиш Хиремат в интервью Indian Express.

По словам врача, витамин D играет важную роль в поддержании мышечного тонуса, в том числе мышц, которые во время сна удерживают дыхательные пути открытыми. При его недостатке эти мышцы могут расслабляться сильнее обычного, из-за чего ткани проседают и частично перекрывают поток воздуха, вызывая вибрацию и храп.

Кроме того, низкий уровень витамина D связан с усилением воспалительных процессов и нарушением работы иммунной системы. Это может приводить к отеку слизистой и заложенности носа, что дополнительно ухудшает дыхание во время ночного отдыха и повышает риск эпизодов апноэ.

Апноэ сна — это нарушение, при котором во время сна у человека неоднократно останавливается дыхание. Каждая остановка представляет собой краткий стресс: уровень кислорода в крови падает, сердце начинает биться быстрее, а кровяное давление поднимается. Эти факторы повышают риск гипертонии, аритмии, инфаркта и инсульта.

Хиремат отметил, что данные недавних исследований указывают: коррекция дефицита витамина D способна уменьшать выраженность храпа. Также витамин может опосредованно улучшать качество сна, влияя на выработку мелатонина — гормона, регулирующего суточные ритмы.

При этом специалист подчеркивает, что витамин D не является универсальным лечением нарушений сна, но его недостаток может быть одним из недооцененных факторов, влияющих на дыхание во сне.

