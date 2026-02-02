Появились первые кадры с места крушения самолета в Оренбургской области

Первые кадры с места крушения учебного самолета в Оренбургской области появились в интернете. Их опубликовало в соцсети vk.ru главное управление МЧС России по Оренбургской области.

Как отмечается в сообщении, самолет совершал учебно-тренировочный полет. В результате крушения учебного самолета Diamond не выжили три человека — два курсанта и инструктор. Спасатели МЧС, прибывшие на место ЧП, возгорания не обнаружили. Обстоятельства трагедии выясняются

До этого Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, сообщал, что в Орске Оренбургской области разбился учебный самолет Diamond с курсантами на борту.

По информации издания, борт пропал с радаров около 10:40 по московскому времени. Позже обломки двухместного самолета, принадлежащего Ленинградской академии имени Новикова, обнаружили в поселке Джанаталап, который входит в состав городского округа города Орска.

Ранее в Подмосковье легкомоторный самолет с двумя людьми врезался в сугроб после посадки.