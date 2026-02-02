Кучеров заявил, что драка Василевского помогла «Тампе» победить

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил, что драка голкипера Андрея Василевского с вратарем «Бостон Брюинз» Джереми Свейманом подтолкнула одноклубников к победе. Его слова приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы проигрывали со счетом 1:5, была драка Василевского, после которой, думаю, все наконец-то пришли в себя и начали играть как следует, чтобы вырвать победу. Было невероятно приятно видеть болельщиков и их семьи», — рассказал Кучеров.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Бостон Брюинзом». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Рэймонд Джеймс» и завершилась со счетом 6:5 в пользу «Тампы», которая на момент первого периода проигрывала со счетом 1:5.

Эскалация началась после столкновения полевых игроков, в которое вмешался Свейман. Увидев это, Василевский направился из своей зоны к центру площадки. Американский вратарь двинулся ему навстречу, и оба, сбросив перчатки и шлемы, начали потасовку. Спортсмены нанесли друг другу несколько ударов, после чего Василевский повалил Свеймана на лед.

Оба голкипера были удалены до конца матча.

Ранее Никита Кучеров признали первой звездой месяца в НХЛ.