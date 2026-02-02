Размер шрифта
Под Белгородом от удара беспилотника пострадала беременная женщина

Гладков: под Белгородом при ударе БПЛА по автомобилю пострадала беременная женщина
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Губернатор Белгородской области во время оперативного совещания правительства сообщил, что в результате удара БПЛА по автомобилю под Белгородом пострадала беременная женщина. об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гладкова, Белгородская область является регионом с одним из самых низких уровней рождаемости в России.

«Вчера у нас беременная женщина была ранена в Головчино. Крайне тяжелая ситуация. И в таких условиях, конечно, решиться на то, чтобы рожать детей, это абсолютно подвиг, особенно в приграничье», — отметил глава региона.

Накануне Гладков сообщал, что при ракетном обстреле Белгорода пострадала женщина.

Чиновник уточнил, что у пострадавшей баротравма и осколочные ранения рук и ног. Ее госпитализировали в белгородскую больницу №2.

По словам главы региона, при ракетном обстреле были также повреждены два транспортных средства.

В ночь на 1 февраля в Воронежской, Липецкой и Тульской областях была объявлена ракетная опасность. Жителей попросили укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами дома, а на улице — спрятаться в ближайшем безопасном месте.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.
 
