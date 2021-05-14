Минюст включил издание VTimes в реестр СМИ-иноагентов

Минюст России внес в список СМИ-иноагентов VTimes.io. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Издание VTimes.io было внесено в реестр 14 мая 2021 года «во исполнение требований действующего законодательства».

Отмечается, что юридическое лицо Stichting 2 Oktober, являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса, зарегистрировано в Нидерландах.

Проект VTimes создали бывшие журналисты «Ведомостей» в конце 2020 года.

В настоящее время в списке СМИ-иноагентов значатся 20 изданий и отдельных журналистов.

Ранее Минюст внес в реестр иностранных агентов «Медузу» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

В конце 2020 года Госдума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.