Гидрометцентр назвал сроки начала купального сезона в России

По данным Гидрометцентра России, купальный сезон на курортах Краснодарского края и Крыма начнется не раньше последней декады июня, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Моя позиция такова: купальный сезон начинается тогда, когда можно детей отпускать в воду морскую. Врачи говорят, что купальный сезон наступает тогда, когда вода прогревается до 22 градусов тепла и выше. Обычно до такой температуры в Сочи вода прогревается в конце июня — начале июля. Самое раннее — это вторая половина июня. В Крыму он начинается примерно на 10 дней позже», — рассказал Вильфанд.

Обычно, по словам синоптика, до необходимых 20 градусов тепла море в Сочи прогревается в период от 10 до 15 июня, а на курортах Крыма — от 15 до 20 июня.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в предстоящие выходные — ожидаются грозы и снижение температуры до 12...14 градусов тепла.