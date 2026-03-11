Размер шрифта
В Минобрнауки объяснили переход на новую модель высшего образования

Фальков: переход на новую модель высшего образования станет синтезом практик
Павел Бедняков/РИА Новости

Переход вузов России на новую систему образования станет синтезом лучших практик из разных этапов становления высшей школы. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает Telegram-канал ведомства.

«Переход на новую модель высшего образования — это не борьба с болонской системой и не возвращение к советской. Совершенствование национальной системы высшего образования подразумевает синтез лучших практик из разных этапов становления высшей школы», — сказал министр.

Фальков добавил, что в рамках перехода в России сохранят фундаментальность знаний, сделав образовательные программы гибкими и практико-ориентированными.

Несколькими часами ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что переход на новую модель высшего образования не повлияет на Единый государственный экзамен (ЕГЭ). По его словам, с помощью ЕГЭ и дальше будут проверять школьные знания выпускников и отбирать абитуриентов в вузы.

Ранее в Госдуме назвали плюсы перехода высшего образования на новую систему.

 
