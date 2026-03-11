Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Спорт

Стало известно, когда Дзюба может закончить карьеру

«КБ Телега»: форвард Дзюба может завершить карьеру летом и уйти в Медиалигу
Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассматривает вариант с завершением карьеры летом этого года. Об этом сообщается в Telegram-канале «КБ Телега».

«По моей информации, Дзюба уже окончательно решил, что закончит карьеру летом 2026-го», — указано в публикации.

По данным источника, после окончания профессиональной карьеры футболист будет играть за медиафутбольный клуб «ФК 10» Азамата Мусагалиева.

Действующий контракт 37-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона. Нападающий выступает за тольяттинскую команду с 2024 года. В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Акрон» идет на 11-й позиции, набрав 21 балл. В матче 21-го тура национального первенства команда проиграла «Спартаку» со счетом 3:4.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее Дзюба заявил, что может продолжить карьеру после окончания текущего сезона.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!