Стало известно, когда Дзюба может закончить карьеру

«КБ Телега»: форвард Дзюба может завершить карьеру летом и уйти в Медиалигу

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассматривает вариант с завершением карьеры летом этого года. Об этом сообщается в Telegram-канале «КБ Телега».

«По моей информации, Дзюба уже окончательно решил, что закончит карьеру летом 2026-го», — указано в публикации.

По данным источника, после окончания профессиональной карьеры футболист будет играть за медиафутбольный клуб «ФК 10» Азамата Мусагалиева.

Действующий контракт 37-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона. Нападающий выступает за тольяттинскую команду с 2024 года. В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Акрон» идет на 11-й позиции, набрав 21 балл. В матче 21-го тура национального первенства команда проиграла «Спартаку» со счетом 3:4.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее Дзюба заявил, что может продолжить карьеру после окончания текущего сезона.