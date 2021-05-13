Второй регулятор США одобрил вакцину Pfizer для подростков

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Global Look Press

Второй медицинский регулятор США CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) одобрил вакцину компании Pfizer для подростков 12-15 лет.

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