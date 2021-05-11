Названы самые уважаемые профессии в России

Россияне среди прочих больше всего уважают профессию врача. Об этом сообщает RT, ссылаясь на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что на втором месте оказались учителя, за них проголосовали 40% респондентов.

Ещё 38% участников исследования сообщили об уважении к спасателям.

Кроме того, 27% респондентов заявили об уважении к пожарным, а 26% — к ученым. Еще 22% сильнее уважают военнослужащих. Также 19% опрошенных отметили инженеров, 14% — летчиков и машинистов, 13% — строителей, а 12% — шахтеров.

В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Ранее россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами. Большинство опрошенных (79%) отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Еще 38% респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента. 29% жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25% отметили финансистов