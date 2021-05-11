Названы самые уважаемые профессии в России

close
Depositphotos

Россияне среди прочих больше всего уважают профессию врача. Об этом сообщает RT, ссылаясь на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что на втором месте оказались учителя, за них проголосовали 40% респондентов.

Ещё 38% участников исследования сообщили об уважении к спасателям.

Кроме того, 27% респондентов заявили об уважении к пожарным, а 26% — к ученым. Еще 22% сильнее уважают военнослужащих. Также 19% опрошенных отметили инженеров, 14% — летчиков и машинистов, 13% — строителей, а 12% — шахтеров.

В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Ранее россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами. Большинство опрошенных (79%) отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Еще 38% респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента. 29% жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25% отметили финансистов