В Москве обнаружили мертвым зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга

Заместителя прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева нашли мертвым в квартире на северо-востоке столицы. Об этом ТАСС заявил источник в правоохранительных органах.

«В квартире по улице Изумрудная, дом 65 найден мертвым Керим Сафаралиев», — уточнил собеседник.

Согласно предварительным данным, на теле зампрокурора не обнаружено следов насильственной смерти.

«Предварительно, он умер из-за проблем с сердцем», — подчеркнули в ведомстве.

В результате начата проверка, тело 34-летнего мужчины первым обнаружил его товарищ. Точная причина смерти заместителя прокурора выясняется.

Ранее два тела обнаружили в общественном туалете в центре Москвы. Инцидент произошел на Краснопресненской набережной в центре столицы. После вскрытия кабинки в ней были найдены тела обоих людей, они находились на полу.