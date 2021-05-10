Мясников рассказал об ошибке тяжелобольных пациентов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о необходимости двигаться людям с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег — он уже не встанет. Ему надо ходить!» — заявил он.

Доктор объяснил, что существует специальная шкала измерения активности больного. Пациент заполняет анкету с вопросами, после чего ему дают прогноз на ближайшее будущее.

Лежачим больным, у которых нет возможности двигаться, телеведущий посоветовал выполнять упражнения в кровати.

Ранее Мясников рассказал о «мужском» признаке рака. По его словам, железодефицитная анемия может оказаться симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.