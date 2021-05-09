На ряд регионов России обрушится непогода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Крыму, Ивановской, Ярославской областях, Приморском крае и еще ряде регионов России ожидаются дожди, гроза и сильный ветер. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что подобная погода в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах продлится до 11 мая.

«9 мая в Вологодской, Ярославской, Ивановской, Архангельской, Саратовской областях ожидаются сильный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с. В Приморском крае будет аналогичная ситуация. В Крыму в первой половине дня сильный грозовой дождь и ветер 20-25 м/с. Это опасное явление», — сообщил он.

Вильфанд добавил, что на Черноморском побережье Кавказа могут возникнуть первые смерчи.

«На Черноморском побережье Кавказа возникают условия для смерчей. Это крайне рано, исключительно рано. Обычно первые смерчи наблюдаются только в июле», — сказал он.

Ранее Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 9 мая. Области России к югу от Москвы ждет 12-15 градусов тепла.